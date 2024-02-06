南投市路邊停車智慧收費系統 3月起每小時20元

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（中央社記者蕭博陽南投縣6日電）南投縣13鄉鎮市目前僅集集鎮部分路邊停車格假日收費，導致許多公有停車格被長期占用，南投市公所建置智慧收費系統完成，即日起試營運測試系統不收費，3月1日起正式收費。

南投市過去路邊停車不收費，導致部分車格遭長期占用，彷彿成為私家車位，為改善亂象，南投市公所去年11月發包委外施作路邊停車收費系統，目前大部分完成裝設，即日起試營運測試。南投市長張嘉哲今天視察，肯定城市發展邁進一大步。

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張嘉哲接受媒體聯訪表示，初期規劃路邊停車數量500格、路外停車場211格，全面採無紙化智慧停車收費系統，民眾只要看到車格旁三角柱體，或有公告收費車格，就代表這是收費車格，民眾可掃描感應柱QR碼下載手機應用程式，進入繳費頁面輸入車號等資料，便可運用電子支付繳費，也可到超商輸入車號印繳費單。

張嘉哲說，初步規劃每小時收費新台幣20元，時段從上午8時至晚間8時，收費路段包含南陽路、民族路、中興路、三和一路、復興路、建國路、集賢路、彰南路、芳美路、大同南街、華陽路、育樂路等，試營運期間測試系統運行狀況，也讓民眾習慣停車收費。（編輯：唐聲揚）1130206