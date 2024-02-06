澎湖元宵乞龜焦點 逾4萬斤米包龜亮相

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社澎湖縣6日電）澎湖元宵乞龜活動，今年最大隻米包龜重達4萬3000斤，13年成長逾20倍，今天在湖西龍門觀音宮亮相，將是活動中最大焦點。

澎湖龍門觀音宮重達4萬3000斤的米包龜，長32尺、寬22尺，廟方委由澎湖疊米龜團隊孫一中等人與澎湖科大10餘學生協助堆疊，使用3公斤和6公斤的包裝米，在10公尺的基座上，費時1天堆疊完成，市值超過新台幣150萬元。

澎湖龍門觀音宮主委洪瑞達表示，觀音宮在13年前，首度堆疊1600斤米包龜，在元宵節3天乞龜活動中，供民眾來擲筊乞求，歷年來分別由謝洪閨春母女與旅台企業家呂瑞進等人乞得，短短10餘年成長逾20倍，今年來到4萬3000斤，是澎湖最大的米包龜。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

澎湖全縣大小200多座宮廟，在元宵節都有各式傳統的乞龜習俗和猜燈謎等活動，澎湖疊米龜團隊孫一中等人，自本月初起在全縣20餘座宮廟堆疊大小米包龜，少則100斤至4萬餘斤，多達50隻，將在元宵節供民眾擲筊乞求。

觀光署澎湖國家風景區管理處所推出的「澎湖四季旅遊」系列活動，由「冬之訪古季」中的元宵乞龜專車率先登場，將分別前往廟宇主題龜、擲筊體驗、古早味釜鍋飯、專業導覽，體驗澎湖道地乞龜文化，感受不一樣的傳統習俗及鄉土節慶活動，讓遊客在澎湖為新的一年祈福、歡喜度元宵。（編輯：郭諭儒）1130206