侯友宜慰問清潔隊員 表明今年增加197名員額

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（中央社記者黃旭昇新北16日電）新北市長侯友宜今天前往中和區清潔隊，感謝隊員春節期間不眠不休維護環境整潔。他表示，今年將增加197名清潔隊員名額，盼妥善照顧健康、預防職業傷害，定期汰換服裝與裝備。

侯友宜今天前往中和區清潔隊慰勞清潔隊員，致贈橘子、發福袋，感謝清潔隊員的辛苦付出。他表示，農曆年前，垃圾收運量較平時增加約2倍；春節清潔隊員更犧牲休假加班收運，維護乾淨美好的市容。

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侯友宜說，清潔隊員加班除給津貼外，也給補休，市府與市議員都會支持獎勵金預算。今年也會增加197名員額，讓新北清潔隊總員額近5500人。並要求環保局定期更換清潔隊員服裝與設備，讓清潔隊成為專業的團隊。

環保局說，新北市增加197名清潔隊員員額，將透過招考方式陸續補充進用。外勤清潔隊員清潔獎金由每月新台幣8000元調高為1萬元、駕駛安全獎金、夜點費由也都有提升。（編輯：林恕暉）1130216