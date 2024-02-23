台灣蘭展小型景觀設計競賽 南光高中作品奪金

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（中央社記者楊思瑞台南23日電）2024台灣國際蘭展今天舉辦開幕典禮，並公布小型景觀設計競賽成績，南光高中高一組學生作品「虔首」獲選全國金牌獎，由副總統賴清德在開幕典禮中頒獎，師生歡欣鼓舞。

南光高中校長張添唐告訴中央社記者，南光高中師生長期關注社區議題與產業發展，此次學生報名參與以「婆娑之蘭．舞動世界」為主題，結合台南400，以文化、工藝、節慶、神話、美食等元素景觀布展，分別由高一組「虔首」及高二組「時光流淌」2個設計理念報名參賽。

張添唐表示，最後不僅兩隊全數進入決賽，高一組「虔首」更勇奪全國金牌獎，今天下午在台灣國際蘭展開幕典禮中，由賴副總統頒獎表揚，對參賽的學生團隊是極大鼓舞。

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南光高中訓育組長莊雅淇表示，參賽前每組學生利用假日到校參與蘭花設計培訓課程，學習擺花、插花、綁花技能，作品中結合蘭花素材（嘉德麗雅蘭、文心蘭、石斛蘭、蝴蝶蘭）與台南的宗教文化，使作品更加生動，最終透過團隊分工合作，獲得評審團肯定與青睞。

張添唐說，今年競賽與往年不同，初賽是評審團親自到學校檢視學生作品，學生們經歷初賽階段考驗，並接受評審指導意見，再進入決賽，參賽學生在過程中所洋溢的樣子和氣味，融入蘭展藝術情懷，就是蘭花的美。（編輯：郭諭儒）1130223