新北首屆技職青年大使秀雙語 展現赴美見學成果

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（中央社記者楊侃儒新北25日電）新北市首屆國際技職青年大使今天以雙語分享赴美成果，展現以自身電機、資訊專業打造「智慧控制移動夢想船」；另有開發「一日世界人」桌遊透過任務卡，體驗團隊合作解決問題。

新北市教育局今天舉辦國際技職青年大使赴美見學成果發表暨家長說明會，同學以流暢雙語進行報告，樟樹國際實創高級中等學校喻薇藝同學說，在美期間克服語言障礙，與團隊運用電機、資訊背景，結合矽谷Metro ED（大都會教育學區）電子工程課程所學，製作智慧控制移動夢想船。

喻薇藝表示，在美期間還參訪谷歌（Google）總部灣景（Google Bay View）及聆聽輝達（NVIDIA）工程師分享，讓她對未來充滿信心與期待。

在展現成果方面，「一日世界人」桌遊團隊運用廣告設計科及美工科專業，以任務卡設計體驗團隊合作；結合本身模具科及立體（3D）建模專業的團隊，製作企業標識（LOGO）投影裝置。

教育局表示，新北市率全國之先規劃國際技職領袖人才計畫，派學生赴海外深化學習，推出「新北NO.1技職6.0技職教育政策白皮書」，以4年新台幣8億元經費支持優秀技職師生，培育新北學生成為有國際競爭力的人才。

新北市首屆國際技職青年大使赴美見學，教育局指出，是與美國加州慧智文教基金會合作，未來將與僑界持續合作，協助同學拓展學習舞台。

教育局新聞稿表示，此次推薦32名技職青年大使赴美見學，青年大使經過1年培訓、4次行前培訓及返國後2次培訓，跨域整合知識，順利完成結交新國際夥伴、跨域新專業學習、行銷新北市特色任務，達成國際交流。（編輯：戴光育）1130225