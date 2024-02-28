遭人上台翻道具 幻術師大仙：一生志業被蹂躪

（中央社記者鄭維真南投縣28日電）魔術師「幻術師大仙」昨深夜在臉書發文指，他到南投某扶輪社表演時，遭2名男子上台翻道具，秘密全曝光，一生志業被人踩在腳下蹂躪。該扶輪社隨即公開道歉表示會反省。

在臉書擁有8.2萬人追蹤的「幻術師大仙」常在尾牙、春酒等活動場合表演魔術，他昨天深夜在臉書以「素質？」為題發文，指他接了南投某場扶輪社的演出，表演過程一切順利，直到演出結束，已在和大家說再見時，突然有2名男子衝上台，將他的道具當眾翻出，秘密盡收全場觀眾眼底，「上一秒歡樂的氛圍瞬間變成尷尬加嘲弄」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

「幻術師大仙」描述，當下他雖然立馬喝止，那2名男子倒無事一身輕，嬉皮笑臉回到座位就沒事了，他不知道為何作為1名魔術表演者要承受這個，最近感受到一些觀眾或多或少因他而喜歡魔術，但瞬間又被打回現實，「一生的志業被人踩在腳下蹂躪，我根本無法雲淡風輕的當作沒有發生過，一股很大的氣，卻無處宣洩」。

草屯新世代扶輪社社長隨後也在臉書發文表示，「先跟大仙說聲抱歉、對不起，針對今晚的突發狀況，我們真是對大仙的內心充滿了歉意，我知道說再多的道歉聲明也沒有辦法彌補當下的狀況，我們會虛心檢討反省，我也會帶著團隊上台北當面再跟你道歉。最後感謝你的今晚堅持完美演出，再次謝謝你」。（編輯：謝雅竹）1130228