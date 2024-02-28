幻術師大仙被拆台 扶輪社長出面2次鞠躬道歉

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（中央社記者鄭維真南投縣28日電）魔術師「幻術師大仙」昨到南投表演，卻遭草屯新世代扶輪社2名男子當眾拆台，引起譁然。該社社長今在3-1區助理總監、民眾黨南投縣議員簡千翔陪同下，出面2次鞠躬道歉。

「幻術師大仙」昨深夜在臉書發文，指他接了南投某場扶輪社演出，表演過程一切順利，直到演出結束，已在和大家說再見時，有2名男子衝上台，將他的道具當眾翻出，秘密盡收全場觀眾眼底，上一秒歡樂的氛圍瞬間變成尷尬加嘲弄，「一生的志業被人踩在腳下蹂躪」。

簡千翔今天陪同草屯新世代扶輪社社長洪昭銘出面致歉，並將畫面上傳臉書。簡千翔說，他是扶輪社3-1區助理總監，南投的扶輪社是他管轄範圍，他為「班長」、代表人，對昨天的事情感到抱歉，「我們做一個非常不好的示範」，雖然他沒有與會參與，但造成社會紛擾，深深鞠躬向大家致歉，同時也會將此案傳回中央進行更多討論，希望類似事件不要再發生。

洪昭銘說，昨天是他們籌劃已久的活動，從台北邀請知名魔術表演藝術工作者「幻術師大仙」，表演過程非常精彩，「幻術師大仙」同意加碼表演之後，中間發生一段小插曲，他深表歉意，昨天有多次當面向「幻術師大仙」致歉。（編輯：謝雅竹）1130228