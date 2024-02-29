高市府有薪實習媒合1016人 留任率72%

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（中央社記者林巧璉高雄29日電）高雄市青年局有薪實習政策創新高，去年成功媒合1016名青年至188家高雄企業實習，其中有737人實習後轉為正職、兼職或繼續實習，留任率高達72%。

青年局今天發布新聞稿表示，青年局去年自建「大港青年實習站」媒合平台，無論是企業提案、媒合人數和留任率都創新高，顯見實習計畫有助高雄青年順利接軌職場，達到畢業即就業的目標。

青年局長張以理表示，青年有薪實習政策邁入第4屆，企業提案及媒合人數屢創新高，112年度響應實習政策的188家高雄企業中，有高達5成是新加入企業，與青年局共同推動人才培育。

青年局指出，112年媒合成功的青年，大專以上學生約822名，高中職學生約194名，經追蹤學生實習現況，期滿繼續留任的比例高達72%，超過500人因表現優異，1個月實習結束後延長實習或課餘時間再回企業兼職。

另有182名應屆畢業生在實習結束後留任，讓企業無須另聘新人，減少人員異動。青年局指出，媒合計畫成效良好獲企業及青年肯定，112年更推動績優企業及優秀學生選拔，促使參與企業提供更優質的制度、薪資或福利等，吸引更多青年求職。

參與計畫的「健身工廠」總經理林洵賢表示，高雄14家據點共申請營運專員、巡場教練等9名實習生名額皆透過大港青年實習站媒合，「青年藉由實習提早進入職場，有助於未來順利銜接就業環境，能協助企業減少人力短缺的問題。」

在健身工廠實習的中山大學資訊工程學系楊姓學生表示，當初是因為健康因素到健身工廠尋求專業協助，成功減重後健身成為第二專長，希望透過自身經驗幫助更多人。

正修科技大學休閒運動管理系胡姓學生因對健身產業興趣濃厚，在健身工廠實習正好可以發揮所學，將專業及興趣結合一體。

青年局表示，將持續開發更多實習職缺，並針對高雄半導體產業鏈、智慧科技產業、數位轉型產業加強募集職缺，與高雄各產業園區合作連結；113年計畫即將開跑，歡迎有興趣企業、青年持續關注「大港青年實習站」。（編輯：謝雅竹）1130229