拜會熊本縣知事 羅達生：感謝對台日友好貢獻

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（中央社記者蔡孟妤高雄29日電）高雄市副市長羅達生昨下午拜會日本友好城市熊本縣知事蒲島郁夫，雙方針對半導體產業、觀光、交通等議題交換意見。羅達生並感謝蒲島對台灣的照顧，也邀請蒲島卸任後多造訪高雄。

羅達生昨天下午拜會蒲島郁夫，感謝蒲島出席熊本產業復興博覽會時參觀支持高雄館，與高雄業者熱烈互動，帶動高雄品牌宣傳效應。因蒲島將於4月卸任，羅達生也轉交高雄市長陳其邁信函，感謝蒲島多年對高雄及熊本友好情誼的貢獻。

羅達生致詞表示，在熊本產業復興博覽會中聽蒲島發表精彩演說，獲益良多。因蒲島不只分享成長就業到從政的人生經歷，更闡述如何帶領熊本走過地震、豪雨及疫情3大衝擊的心路歷程，全力付出的執政理念讓人感到欽佩。

蒲島致詞則提及，高人氣的熊本熊今年將滿13歲，深受世界各地粉絲喜愛，而熊本熊與高雄熊互動也很密切，期盼高雄與熊本的情誼如兩熊深刻的友情一樣持續到永遠，「相信在我卸任後，雙邊也會持續深化交流與情誼。」

蒲島並表示，台積電設廠讓熊本迎來百年一遇的最大機會，透過高科技及人才聚集，將使熊本經濟越來越興盛。而機會也帶來挑戰，因應台積電設廠，熊本也面臨交通、水利及人才需求，因此持續與高雄交流相關經驗、互相學習。

羅達生指出，隨著台積電在熊本設廠，熊本與高雄在科技產業鏈上更成為相互扶持的戰略夥伴，也感謝蒲島對台灣的照顧，讓熊本成為許多台灣員工第二個家。羅達生也當面邀請蒲島在卸任後若有時間能多造訪高雄。

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高雄市政府行政暨國際處會後新聞稿指出，此次出訪日本熊本縣市，羅達生率領市府團隊與在地企業參加熊本產業復興博覽會設置「高雄館」，以半導體和特色美食為主題參展，吸引許多日方業者駐足，進一步提升高雄品牌知名度。

行國處表示，羅達生拜會時也感謝蒲島到場參觀高雄館，期待媒合更多熊本與高雄間的商機，進一步帶動產業上下游供應鏈發展，建立台日更多羈絆。（編輯：謝雅竹）1130229