助新創業者交流發展 高市與熊本市簽署合作備忘錄

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（中央社記者蔡孟妤高雄27日電）高雄市副市長羅達生今天率隊出訪日本熊本，拜會熊本市長大西一史，雙方也正式簽署「新創事業交流合作備忘錄」，期盼為雙邊新創業者搭起交流管道，加深2市緊密互動。

高雄市與友好城市熊本市持續發展各面向合作關係，締盟以來，不只在觀光文化、運動、半導體產業深化交流，未來在新創產業也將攜手合作，拓展更多可能性。

羅達生今天率隊出訪熊本拜會大西一史，雙方下午代表2市簽署「新創事業交流合作備忘錄」。羅達生表示，這不僅為高雄市及熊本市的新創業者搭起交流管道，更能深化雙方城市策略夥伴關係。

大西一史表示，從2013至今，高雄與熊本持續進行多元合作交流，今天簽署「新創事業交流合作備忘錄」，讓他更感信心，相信2市未來在經濟合作上一定能更加繁盛，帶動地區產業永續及振興。

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大西一史並指出，現在因為台積電至熊本設廠，創造非常多工作機會，因此住在熊本的台灣人也增加了5倍。而產業進駐對於熊本市的交通等市政也是很大考驗，1月參訪高雄時，熊本市學習到很多高雄經驗將作借鏡。

高雄市政府行政暨國際處今天新聞稿表示，高雄市政府後續將以此合作備忘錄為基礎，協助日本新創團隊申請「創業家簽證（Entrepreneur Visa）」。台日將共同攜手促進2地新創業者交流及輔導，打造亞太地區跨域新創生態系。（編輯：黃世雅）1130227