新北獎勵企業友善家庭措施 可申請最高5萬元

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（中央社記者楊侃儒新北2日電）獎勵企業推動友善家庭措施，新北市勞工局今天說，只要企業在新北市有營運據點，112年提供勞工優於法令規定的職場友善措施，可申請獎勵金最高新台幣5萬元。

勞工局今天發布新聞稿表示，新北市自民國109年起開辦「獎勵企業辦理友善家庭暨工作平等措施計畫」，4年下來共有137家企業獲獎，受惠勞工逾7萬人次，去年有49家企業通過審核獲得獎勵，總計推行97項措施。

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勞工局說，只要企業在新北市設有據點，112年有提供勞工優於法令的職場友善措施，例如增加產假或陪產（檢）、婚假等天數、發給生育、結婚等補助，或針對員工育兒、照顧高齡家屬提供彈性工時，且勞工實際受惠，均可提出申請，通過審核原則上每項措施發給1萬元獎勵金，最高5萬元。

勞工局表示，即日起至5月31日止受理報名，相關申請資訊，可至「新北勞動雲」網站查詢及下載。（編輯：李亨山）1130302