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視察捷運棕線 鄭文燦盼桃園市府接球持續推動

2024/3/4 15:57（3/4 16:26 更新）
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行政院核定「桃園捷運棕線可行性研究修正報告及綜合規劃報告」，行政院副院長鄭文燦（前右2）4日視察表示，棕線不能成為「盲腸線」，將來可延伸到桃市府、中路、內壢、中壢，並可與橘線整合，讓桃園捷運成為完整路網。圖為鄭文燦等人聽取簡報說明。中央社記者吳睿騏桃園攝 113年3月4日
行政院核定「桃園捷運棕線可行性研究修正報告及綜合規劃報告」，行政院副院長鄭文燦（前右2）4日視察表示，棕線不能成為「盲腸線」，將來可延伸到桃市府、中路、內壢、中壢，並可與橘線整合，讓桃園捷運成為完整路網。圖為鄭文燦等人聽取簡報說明。中央社記者吳睿騏桃園攝 113年3月4日
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（中央社記者吳睿騏桃園4日電）行政院核定「桃園捷運棕線可行性研究修正報告及綜合規劃報告」，副院長鄭文燦表示，在桃園市長任內推動3心6線計畫，「希望桃市府能接球，我丟球丟準一點，接球也要接準一點」。

今天原定出席的行政院長陳建仁臨時取消行程，改由鄭文燦率交通部長王國材視察，鄭文燦接受媒體聯訪表示，桃園捷運「3心6線」計畫，包括鐵路地下化、綠線及機場延伸中壢線已開工，另外3條線，綠線延伸中壢線於去年12月核定，龜山棕線也於今年3月1日核定，三鶯線延伸八德也即將核定。

鄭文燦希望，桃園市政府能接續後續發包工作，讓工程如期、如質完成，完成後桃園到台北會有1條高鐵、1條台鐵，外加3條捷運線，北桃將成為1小時生活圈。

鄭文燦指出，龜山棕線是「3心6線」非常關鍵的一哩路，起站在桃園火車站，沿途有綠線、棕線及鐵路地下化3鐵交會，終點站在新莊迴龍，也有捷運萬大樹林線及新莊線交會，從桃園到新莊只要18分鐘，將大幅減少通勤時間。

鄭文燦說，棕線總長11公里、沿途設置7個車站，總經費約新台幣456億元，其中，中央編列238億元，地方負擔218億元，地方負擔大幅降低，其中約92億元透過預算編列，其餘126.52億元將由土地開發等自償性經費支應，讓市府的財政可以支應，在核定後推動棕線早日動工。

鄭文燦表示，棕線不能成為「盲腸線」，因此第1站設在桃園區復興路，不轉進桃園火車站，將來可延伸到桃市府、中路、內壢、中壢，並可與橘線整合，讓桃園捷運成為完整路網，建設不分藍綠，相信口水都會結束，建設會留下，希望一起支持工程單位的努力。

對於記者詢問2026年是否再戰桃園。鄭文燦說，當了8年的市長對桃園有感情也有了解，會積極協助桃園，希望市府不要漏接每一顆球，目前最重要的工作只有一個，就是協助陳建仁把內閣在520前的工作都完成。（編輯：李錫璋）1130304

行政院核定「桃園捷運棕線可行性研究修正報告及綜合規劃報告」，行政院副院長鄭文燦（左4）4日率交通部長王國材（左）等人前往視察時受訪表示，桃園捷運「3心6線」計畫，希望桃園市政府能接續後續發包工作，讓工程如期、如質完成。中央社記者吳睿騏桃園攝 113年3月4日
行政院核定「桃園捷運棕線可行性研究修正報告及綜合規劃報告」，行政院副院長鄭文燦（左4）4日率交通部長王國材（左）等人前往視察時受訪表示，桃園捷運「3心6線」計畫，希望桃園市政府能接續後續發包工作，讓工程如期、如質完成。中央社記者吳睿騏桃園攝 113年3月4日
#桃園市
#鄭文燦
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