更多編輯台推薦新聞：
公費流感疫苗3/5全民開打 接種地點須知一次看
生活

公費流感疫苗3/5全民開打 接種地點須知一次看

LeBron James用1475場達標4萬分 賈霸生涯1560場都沒辦到
運動

LeBron James用1475場達標4萬分 賈霸生涯1560場都沒辦到

專訪／沉浸式體驗傳遞克蘇魯恐怖 田邊剛解密洛夫克拉夫特
文化

專訪／沉浸式體驗傳遞克蘇魯恐怖 田邊剛解密洛夫克拉夫特

影片／巨人交流賽姜建銘呂明賜投打 阿部慎之助蹲捕重現經典
運動

影片／巨人交流賽姜建銘呂明賜投打 阿部慎之助蹲捕重現經典

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
專題／奧斯卡頒獎諾蘭奪最佳導演聲勢高 小勞勃道尼有望捧生涯首金
首頁 / 地方

北市高中師遭學生毆打 校方訂緊急狀況處理程序

2024/3/4 16:33
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北4日電）台北市一所高中日前發生教師遭學生毆打事件，教育局今天表示，校方已訂出緊急狀況處理程序，並會在當事學生經評估返校後，安排特教助理員協助。

這所高中今天邀集導師、科任教師、家長及專家舉行會議，調整這名學生的個別化教育計畫（IEP），決議學生將待情緒穩定並經評估後，逐步返校、返班上課，同時向教育局申請專業資源，給予學生最大正向支持，減少行為問題同時避免影響班級學習氛圍。

台北市教育局會後表示，學校今天將再次提供全班學生團體輔導，並向全體師生重申遇有特教生失控行為處理程序，包含先撤離同學至安全地方，同時派班長至隔壁班請求其他任課教師支援、副班長通知學務處人員到場、學務處通知特教老師至現場處理。

教育局指出，後續將請特教資源中心巡迴教師、情緒行為專業支援團隊入校瞭解狀況，並參加IEP會議協助評估，同時在當事學生返校後安排全時段特教助理員陪伴。

有關受傷教師部分，教育局表示，將視教師就醫後實際狀況，依「公務人員執行職務意外傷亡慰問金發給辦法」發給慰問金。（編輯：方沛清）1130304

#台北市
#教育局
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.206