北市高中師遭學生毆打 校方訂緊急狀況處理程序

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（中央社記者陳昱婷台北4日電）台北市一所高中日前發生教師遭學生毆打事件，教育局今天表示，校方已訂出緊急狀況處理程序，並會在當事學生經評估返校後，安排特教助理員協助。

這所高中今天邀集導師、科任教師、家長及專家舉行會議，調整這名學生的個別化教育計畫（IEP），決議學生將待情緒穩定並經評估後，逐步返校、返班上課，同時向教育局申請專業資源，給予學生最大正向支持，減少行為問題同時避免影響班級學習氛圍。

台北市教育局會後表示，學校今天將再次提供全班學生團體輔導，並向全體師生重申遇有特教生失控行為處理程序，包含先撤離同學至安全地方，同時派班長至隔壁班請求其他任課教師支援、副班長通知學務處人員到場、學務處通知特教老師至現場處理。

教育局指出，後續將請特教資源中心巡迴教師、情緒行為專業支援團隊入校瞭解狀況，並參加IEP會議協助評估，同時在當事學生返校後安排全時段特教助理員陪伴。

有關受傷教師部分，教育局表示，將視教師就醫後實際狀況，依「公務人員執行職務意外傷亡慰問金發給辦法」發給慰問金。（編輯：方沛清）1130304