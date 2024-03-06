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竹市獲補助8.6億元 改善90處路口安全友善行人

2024/3/6 13:32
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（中央社記者魯鋼駿新竹市6日電）新竹市府去年起向中央提報計畫爭取補助，推動通學步道、人行道、路口安全改善及易肇事路口改善，目前已獲補助總經費約8.6億元，將規劃改善90處路口，提升行人安全。

新竹市政府今天發布新聞稿指出，竹市早期都市計畫市區道路未將人行道納入規劃，去年陸續向中央提報計畫爭取補助，改善行人安全環境，包括從通學步道、人行道、騎樓順平及路口安全改善等。

竹市府交通處長倪茂榮向中央社記者表示，市府透過路口事故數據、車流量與行人量等研擬改善方案，包含檢討車道配置、調整號誌、建置轉角人行道及庇護島等。

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有關路口安全改善部分，倪茂榮指出，包括慈雲路、光復路一段、介壽路、中華路四段至六段等90處路口皆已獲中央核定補助，陸續進行設計與發包；其中，中華路四段至六段道路環境改善工程已於日前開工。

竹市府交通處提供新聞資料指出，截至目前，已獲中央補助總經費新台幣約8.6億元，計畫改善90處路口，將持續爭取經國路11處路口補助，力拚全市101處路口改善，讓交通更順暢、行人更安全。（編輯：陳仁華）1130306

#中華路
#倪茂榮
#新竹市
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