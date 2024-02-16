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竹市新添11輛低地板公車17日上路

2024/2/16 18:15（2/16 18:21 更新）
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新竹市政府向中央申請汰舊換新購車補助經費，把11輛老舊公車換為低地板公車，17日正式上路，將讓竹市低地板公車從20輛增加至31輛。中央社記者魯鋼駿攝 113年2月16日
新竹市政府向中央申請汰舊換新購車補助經費，把11輛老舊公車換為低地板公車，17日正式上路，將讓竹市低地板公車從20輛增加至31輛。中央社記者魯鋼駿攝 113年2月16日
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（中央社記者魯鋼駿新竹市16日電）新竹市政府向中央申請汰舊換新購車補助經費，將11輛老舊公車換為低地板公車，將於17日正式啟用上路，讓乘客上下車更方便、安全，優化公車服務品質。

新竹市府交通處長倪茂榮今天向中央社記者表示，新竹市共有81輛公車，此次向中央申請汰舊換新購車補助，把其中11輛公車汰換成低地板公車，將於明天正式啟用上路，讓竹市低地板公車從20輛增加至31輛。

倪茂榮說，低地板公車會配置在由新竹客運營運的其中12條公車路線，提升低地板公車行駛比例，讓長輩、身障朋友、乘坐嬰兒車的幼童搭車更方便且安全。

竹市府交通處發布新聞稿表示，低地板公車不僅沒有階梯，車內地板距離路面的高度僅約35公分，若再搭配氣壓式懸吊系統微降車身，乘客踏步高可縮短至26公分左右。

交通處表示，低地板公車駕駛員除需具備相關設施操作技能外，還要提供行動不便或身心障礙乘客相關協助服務，更需良好服務態度及耐心，已持續督導與要求客運業者加強教育訓練。（編輯：方沛清）1130216

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