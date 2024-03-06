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屏東鑄造工廠飄臭遭抗議 縣府稽查共開罰逾21萬

2024/3/6 14:21（3/6 14:56 更新）
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屏東市一家機械零件鑄造工廠作業時經常飄出惡臭，居民指出，臭味帶了酸味，只要一聞到就會不舒服甚至想吐，6日前往工廠外丟環保雞蛋抗議，希望公司能盡快遷廠。中央社記者李卉婷攝 113年3月6日
屏東市一家機械零件鑄造工廠作業時經常飄出惡臭，居民指出，臭味帶了酸味，只要一聞到就會不舒服甚至想吐，6日前往工廠外丟環保雞蛋抗議，希望公司能盡快遷廠。中央社記者李卉婷攝 113年3月6日
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（中央社記者李卉婷屏東縣6日電）不滿屏東市一家機械零件鑄造工廠作業時飄出臭味，屏東縣議員蔣月惠今天帶領民眾前往抗議，表達遷廠訴求。縣府環保局回應，陸續接獲民眾反映，依空污法開罰逾21萬元。

蔣月惠今天帶領數十名民眾前往位於屏東市新興里的富泰益公司，高喊「忍無可忍、要求遷廠」訴求，並丟環保雞蛋抗議。蔣月惠告訴中央社記者，富泰益公司是一家機械零件鑄造工廠，作業時經常飄出惡臭，影響廠區周圍的新興里及公館里住戶生活品質，今天有數十名民眾站出來，就是希望公司能盡快遷廠。

新興里長傅士熒表示，工廠在作業時就會排放廢氣，影響環境，強力要求廠區要離開民眾居住生活圈；莊姓居民則說，臭味帶了酸味，只要一聞到就會不舒服甚至想吐，每到傍晚時間未到飄散，就要趕緊關閉窗戶。

環保局指出，民國97年至110年陸續接到民眾反映工廠有異味，前往稽查發現超過固定污染源排放標準，依空氣污染防制法裁罰5件及廢棄物清理法開罰，共開罰21萬8000元罰鍰。

另外，最近一次接到陳情是111年12月7日，同樣為異味問題，到場後並未查到違法事證，因有民眾反映會持續加強稽查。

富泰益公司在大門外則張貼聲明，內容指出「承諾於113年12月31日前，完成遷廠至屏東市建國路。」（編輯：黃世雅）1130306

屏東市一家機械零件鑄造工廠作業時飄出臭味，影響廠區周圍的新興里及公館里住戶生活品質，無黨籍屏東縣議員蔣月惠（前）6日帶領民眾前往抗議，表達遷廠訴求。中央社記者李卉婷攝 113年3月6日
屏東市一家機械零件鑄造工廠作業時飄出臭味，影響廠區周圍的新興里及公館里住戶生活品質，無黨籍屏東縣議員蔣月惠（前）6日帶領民眾前往抗議，表達遷廠訴求。中央社記者李卉婷攝 113年3月6日
#蔣月惠
#縣府環保局
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