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新北設計中心擬下半年成立 市府盼設計融入城市治理

2024/3/6 15:28
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（中央社記者楊侃儒新北6日電）新北市文化局今天說，今年下半年將規劃成立新北設計中心，以設計融入城市治理，並將設計思考導入政策，解決使用者的痛點。

文化局文化發展科長林詩穎下午接受中央社記者電訪時表示，新北設計中心規劃下半年成立及運作，透過跨局處整合，連結國內各級政府、國際設計夥伴，將設計創新納入新北市的公共服務系統。

林詩穎說，延續去年「2023台灣設計展在新北」精神，透過設計思考，以不同視角、向度看人與城市的關鍵課題，新北設計中心將從民眾角度出發，找出使用者痛點，用設計思考導入政策，展現城市治理的決心與企圖心。

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文化局今天發布新聞稿表示，市政會議上將「2023台灣設計展在新北」獲得的「Taiwan Design Best 100」7獎項獻給市府，並與市民分享。「2023台灣設計展在新北」獲台灣年度設計獎「Taiwan Design BEST 100」7獎項，主視覺「○起來」獲「年度設計」獎項；主展區「新北山河陣」、Life in circle獲「年度概念展演活動」獎項；「Project 365新北前進中」展區獲「年度社會關懷友善環境」獎項；「鶯歌產地開放日」獲「年度在地文化新演繹」獎項。

此外，由台灣設計研究院攜手設計團隊及新北在地業者打造的新北市新埔國中「全台首間銀髮學習的友善教室」獲「年度社會關懷友善環境」獎項；結合新北各博物館設計響應的新北市坪林茶業博物館「茶山繚療」則是獲「年度概念展演活動」獎項。（編輯：李錫璋）1130306

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