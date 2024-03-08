竹市敬老、愛心卡每月600點 搭小黃也可補助

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（中央社記者魯鋼駿新竹市8日電）新竹市政府今天表示，竹市敬老卡、愛心卡每月補助600點，搭乘計程車每趟次最高補助100點，也可用於市區公車、游泳池、國民運動中心、台鐵等。點數限當月用完。

新竹市政府社會處今天發布新聞稿表示，近期網傳「3月1日起持愛心敬老卡搭計程車，政府補助70%，每月1000元」，台灣事實查核中心已於官網指出此為「花蓮縣」政策，確認為部分錯誤的訊息。

竹市社會處指出，竹市敬老卡發放對象為設籍並實際居住竹市65歲以上老人；愛心卡發放對象為設籍且實際居住竹市領有身心障礙證明者，申辦敬老卡與愛心卡地點在新竹市3個區的區公所。

社會處表示，竹市敬老卡與愛心卡每月補助600點（1點等於新台幣1元），依不同服務項目扣除卡內點數，扣完為止，若未使用完畢不能累積到次月。

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社會處說明，竹市敬老卡與愛心卡服務項目包含市區公車、游泳池、國民運動中心、台鐵、農會（每月最多可使用100點）、國道客運（國光客運1822路線及1822A路線、新竹客運9003路線、三重客運9003路線、日豪客運1250路線）。

此外，搭乘計程車每趟次最多可補助100點，合作業者包括台灣大車隊、大都會車隊、紅帥衛星車隊、第一中華車隊，車輛車身會貼有敬老愛心計程車隊貼紙供辨識。相關問題可向新竹市政府社會處洽詢。（編輯：方沛清）1130308