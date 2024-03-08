更多編輯台推薦新聞：
SMA健保給付取消限制最快5月生效 陳俊翰遺志助400患者全受惠
生活

SMA健保給付取消限制最快5月生效 陳俊翰遺志助400患者全受惠

中職推舉任12強台灣隊教頭 曾豪駒：盼為台灣棒球貢獻心力
運動

中職推舉任12強台灣隊教頭 曾豪駒：盼為台灣棒球貢獻心力

蘇丹紅辣椒粉風波延燒重點一次看 流向哪些產品？吃下肚怎麼辦？
生活

蘇丹紅辣椒粉風波延燒重點一次看 流向哪些產品？吃下肚怎麼辦？

海巡執法風險高 登檢常遇言語挑釁肢體抵抗、曾因跳船韌帶斷裂
社會

海巡執法風險高 登檢常遇言語挑釁肢體抵抗、曾因跳船韌帶斷裂

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
拜登國情咨文重點一覽 聚焦經濟墮胎權 批川普向俄低頭
首頁 / 地方

竹市敬老、愛心卡每月600點 搭小黃也可補助

2024/3/8 12:52（3/8 13:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新竹市政府8日表示，竹市敬老卡、愛心卡每月補助600點，搭乘計程車每趟次最高補助100點，也可用於市區公車、游泳池、國民運動中心、台鐵等。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 113年3月8日
新竹市政府8日表示，竹市敬老卡、愛心卡每月補助600點，搭乘計程車每趟次最高補助100點，也可用於市區公車、游泳池、國民運動中心、台鐵等。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 113年3月8日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者魯鋼駿新竹市8日電）新竹市政府今天表示，竹市敬老卡、愛心卡每月補助600點，搭乘計程車每趟次最高補助100點，也可用於市區公車、游泳池、國民運動中心、台鐵等。點數限當月用完。

新竹市政府社會處今天發布新聞稿表示，近期網傳「3月1日起持愛心敬老卡搭計程車，政府補助70%，每月1000元」，台灣事實查核中心已於官網指出此為「花蓮縣」政策，確認為部分錯誤的訊息。

竹市社會處指出，竹市敬老卡發放對象為設籍並實際居住竹市65歲以上老人；愛心卡發放對象為設籍且實際居住竹市領有身心障礙證明者，申辦敬老卡與愛心卡地點在新竹市3個區的區公所。

社會處表示，竹市敬老卡與愛心卡每月補助600點（1點等於新台幣1元），依不同服務項目扣除卡內點數，扣完為止，若未使用完畢不能累積到次月。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

社會處說明，竹市敬老卡與愛心卡服務項目包含市區公車、游泳池、國民運動中心、台鐵、農會（每月最多可使用100點）、國道客運（國光客運1822路線及1822A路線、新竹客運9003路線、三重客運9003路線、日豪客運1250路線）。

此外，搭乘計程車每趟次最多可補助100點，合作業者包括台灣大車隊、大都會車隊、紅帥衛星車隊、第一中華車隊，車輛車身會貼有敬老愛心計程車隊貼紙供辨識。相關問題可向新竹市政府社會處洽詢。（編輯：方沛清）1130308

#新竹市
#新竹市政府社會處
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.20