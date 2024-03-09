科蚪音樂節登場 竹科工程師等團體齊聚瘋搖滾

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者魯鋼駿新竹市9日電）新竹市科技產業音樂文化發展協會主辦的「科蚪音樂節」今明2天在遠東巨城購物中心廣場登場，計有15家科技公司與團體、共23組樂團輪番登台演出，齊聚瘋搖滾。

巨城購物中心表示，為了讓民眾更瞭解竹科人下班後的藝文社團風氣，增進園區工作者與新竹在地音樂藝術團體交流，由新竹市科技產業音樂文化發展協會主辦，遠東巨城購物中心協辦「第10屆科蚪音樂節」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

科蚪音樂節是喜歡玩音樂、樂團的竹科工程師年度音樂盛事，巨城表示，活動於今明2天的下午1時至晚間9時舉行，共有15家科技公司與團體，共計23組樂團輪番上陣演出，展現竹科工程師們不僅能創造台灣高科技經濟產值，也有源源不絕的搖滾能量及音樂才華。

巨城指出，連續2天的表演包含台積電、聯發科、聯電等科技公司，及市政府、技師公會等各單位組成的搖滾樂團，每組都能獨立表演超過45分鐘，用多首好歌與民眾一起瘋搖滾，渡過週末假期午後。（編輯：張銘坤）1130309