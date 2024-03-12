高市某國小班導遭控霸凌 教育局調查暫時停聘

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（中央社記者林巧璉高雄12日電）高雄市某國小班導遭10多名家長控訴霸凌、體罰學生，甚至以書包丟學生，造成學生跌倒撞傷眼皮流血。校方教評會決議暫時停聘3個月，待教育局調查釐清案情。

人本基金會南部辦公室今天揭露，今年1月接獲某國小10多名低年級家長申訴，稱班導課堂上屢次以言語霸凌學生，要求學生上課不准上廁所、上廁所就要體罰，有學生因此尿褲子，身心受創，聽到上學就害怕。

人本教育基金會校安中心主任張萍接受媒體聯訪時，播放上課錄音檔，音檔內出現大人的聲音「你喜歡結冰還是把你燒死？」、「那你爸爸為什麼不把你放冰箱？你回家應該把你放冰箱啊。」

張萍說，音檔內教師甚至說「老師要你們繩子、跳繩不要弄在脖子上不然會死，你們都覺得老師在開玩笑，老師很無聊嗎，你繞脖子很好玩對不對，你們不要手賤。」有學生返家後就把小熊娃娃吊在窗簾線上，家長看到才發現不對勁。

張萍指出，處理過程中有家長反映這名教師10多年前就會霸凌學生，造成學生至今仍較膽怯，不敢上台分享任何事，學生家長至今仍很後悔當時沒有公開此事，造成小孩陰影。

校方王姓教務主任接受媒體聯訪表示，班級共27名學生，共有10多名家長希望教師不要再回到班上任教。學校1月19日接獲人本教育基金會申訴資料，在24小時內進行校安通報，教師評審委員會決議，暫時停聘3個月，靜候調查。

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王姓教務主任回應媒體詢問，暫時停聘到4月，這名教師總年資約30年，已達可退休年限，在目前的國小任職近20年，此案之前未接獲其他家長反映相關霸凌情形。本學期開學後校方也積極關心學生，也進行班級與個人輔導。目前由代理老師代課，學生狀況良好。

校方指出，市府對此相當重視，由府級霸凌調查事件外聘3名委員（含2名律師及1名兒童心理醫師），目前已進行4次調查會議，訪談11名學生（含被行為人及非被行為人家長）、4名老師（含行為人），蒐集多元佐證資料以釐清案情。（編輯：郭諭儒）1130312