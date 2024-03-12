受疫情及成本影響 新北3年內關4家庇護工場

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（中央社記者王鴻國新北12日電）受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、原物料及人事成本上漲影響，新北市在過去3年內已陸續關閉4家庇護工場。勞工局表示，持續輔導其他庇護工場及進行學員安置。

勞工局指出，進入庇護工場工作的身心障礙者，須經過職業輔導評量專業評估，以確認其能力不足以進入競爭性就業市場，與一般性就業者工作能力有所差距，且需長期就業支持。

勞工局表示，庇護工場也因定位問題，接受訂單或增加營運項目時，還須考量庇護員工工作量能及學習能力、工作訓練及職業重建服務品質，須肩負員工訓練輔導及自負盈虧營運壓力，導致庇護工場難於營運績效及身心障礙者專業服務中取得平衡。

勞工局表示，受限於人力資源運用所導致生產成本居高不下，再加上109年起受COVID-19疫情，及通貨膨脹及原物料上漲等因素影響，使得庇護工場訂單量不易支應生產成本。

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勞工局表示，部分庇護工場不敵營運成本上升，導致虧損，新北近3年來關閉了4家庇護工場，市府會將已關閉工場的學員轉到其他工場安置。

勞工局表示，市府將持續提供庇護工場營運所需的設施設備、人事、房租及行政費用等補助，並運用整合行銷計畫，推動企業與庇護工場長期購買與合作，經營網路商城及辦理產品特賣會、公部門等展售活動，增加產品曝光度及營收，還將聘請專業顧問輔導團提供一對一實地輔導訪視，針對庇護工場實際需求提供相關協助，以協助其穩定經營。（編輯：謝雅竹）1130312