竹市班級總量限制學校 5校新生登記均超量

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（中央社記者管瑞平新竹市16日電）新竹市113學年度實施班級總量限制的5所國中、小，今天辦理新生入學登記，市府統計，登記人數超量，較核定招生數高出約600餘人，未能錄取學生將依規定轉介至鄰近他校。

新竹市府教育處提供新聞資料表示，113學年度實施班級總量限制學校國小為三民國小、關埔國小，國中為竹光國中、光武國中、培英國中，今天在各校辦理新生登記。

根據教育處先前公布核定招生新生班級數，三民國小11班、關埔國小10班、竹光國中12班、光武國中16班、培英國中27班，今天登記情況呈現「僧多粥少」，預計約600餘人需轉分發到其他鄰近學校就讀。

教育處指出，三民國小、關埔國小兩個學區的小一新生總人數1036人，2校核定招生人數為609人，今天登記人數733人。

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國中部分，竹光、光武及培英國中3校學區的國一新生總人數為2454人，核定招生人數合計1650人，今天登記人數2134人。以光武國中為例，今年招收16班、480名學生，有超過750人登記；竹光國中招收12班、360名學生，有430多人登記。

光武國中校長黃信騰向中央社記者表示，由於部分學生準備的資料不夠齊全，仍可在3月18日中午前補件，屆時將有明確的登記與錄取率；他說，未錄取學生將依規定改分發，屬光武國中單一學區者分發至新科、建華國中，屬光武國中共同學區者，分發至共同學區學校。（編輯：張銘坤）1130316