波蘭學者訪花蓮留下美好回憶 與市公所搭友誼橋梁

（中央社記者李先鳳花蓮縣17日電）波蘭雅蓋隆尼安大學國際研究與發展中心教授埃米利安卡瓦斯基，15日拜訪花蓮市公所，與市長魏嘉彥分享雙方城市及公部門治理觀點等，並致贈660年校徽歷史紀念品作為友誼見證。

花蓮市公所今天發布訊息表示，埃米利安卡瓦斯基（Emilian Kavalski）教授是受國立東華大學公共行政學系的邀請，前來進行「俄羅斯入侵烏克蘭之際的東歐與歐亞地緣政治」為主題的學術演講，因他對台灣地方政府的治理規劃有濃厚興趣，在副校長朱景鵬的引介下，前來花蓮市公所拜訪。

埃米利安卡瓦斯基表示，他多年來造訪各國，對花蓮市的印象非常良好，靠山靠海且空氣清新，是令人流連忘返且心曠神怡的城市。

訪談中，埃米利安卡瓦斯基說，他非常享受一個人漫步欣賞街景，用自己的步調來熟悉一座城市，藉此了解不同的文化風貌，花蓮市的自然風景及人情味，都讓他相當喜歡且倍感親切；在這次的會面中，除瞭解花蓮市公所各單位的業務運行外，最大的收穫是結交友誼，也很感動能被熱情款待，希望往後能有機會再前來多交流互動。

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魏嘉彥表示，對於埃米利安卡瓦斯基在學術界上的努力與貢獻，相當景仰及佩服，在雙方交流中，對於歐洲地方政府的獨立自治有更深刻的瞭解，也感受到教授對於花蓮市的喜愛，感謝朱景鵬的引介，讓市公所同仁受益良多，並藉此開拓國際視野，汲取經驗提供市民更好的服務內容，未來也期盼能邀請歐洲的學校前來參訪，讓雙方的教育學術交流更為頻繁。

花蓮市公所說明，位於波蘭克拉科夫市的雅蓋隆尼安大學，是波蘭的第一所大學，創校於西元1364年，埃米利安卡瓦斯基目前任教於此，並為國際研究與發展中心首任NAWA主席教授，也是保加利亞、澳大利亞的政治學家和國際關係學者，自2014年以來，一直擔任Routledge's Rethinkin Asia and International Relations 系列叢書編輯，其主要工作為探討後西方視角下的國際關係等。（編輯：黃世雅）1130317