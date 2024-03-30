克服鄰近基地限高問題 花蓮撒固兒部落聚會所啟用

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（中央社記者張祈花蓮縣30日電）花蓮市撒固兒部落是全台撒奇萊雅族最大部落，市公所爭取花東基金，克服鄰近空軍基地限高問題，部落文化聚會所今天啟用，部落青年說，要發展屬於撒奇萊雅族的廣場舞。

撒固兒部落位於花蓮市國福里，人數約600多人，是撒奇萊雅族（Sakizaya）最大部落。部落頭目徐從說，現有祭祀廣場缺乏遮風避雨設備，每任頭目都在爭取興建，等了10多年終於等到。

花蓮市公所爭取行政院花東基金，斥資新台幣2400多萬元，花蓮市長魏嘉彥說，因祭祀廣場鄰近空軍基地，有建物限高問題，感謝國民黨籍立委鄭天財協助與國防部會勘，確認高度不影響飛安，才得以順利興建。

撒固兒部落今天舉行部落文化聚會所啟用典禮，由頭目主持祈福儀式，各年齡層族人輪番表演歌舞。

原住民族委員會主委夷將．拔路兒（Icyang．Parod）致詞時，細數花蓮各部落聚會所興建進度及遇到的困難，逐一回應頭目們疑惑。

夷將．拔路兒說，文化聚會所是部落辦理豐年祭、歲時祭儀、文化展演的重要場所，為加速興建，原民會規劃「花東地區部落聚會所行動計畫」，經費2年約4億3500萬元，協助2地縣政府辦理聚會所興建工程。

撒固兒部落青年Bulaw說，有了遮風避雨的空間，未來舉辦活動不受天氣影響，族人們都很期待，未來晚間也可舉辦活動，青年們討論要發展屬於撒奇萊雅族的廣場舞，讓歌謠舞蹈可以傳承下去。（編輯：郭諭儒）1130330

花蓮市撒固兒部落是全台撒奇萊雅族（Sakizaya）最大部落，市公所爭取花東基金，斥資新台幣2400多萬元興建部落聚會所，30日正式啟用。中央社記者張祈攝 113年3月30日