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林明禎擔任花蓮市觀光大使 宣傳美食及景點

2024/3/22 15:15（3/22 15:31 更新）
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花蓮市公所邀請橫跨戲劇、歌唱及電影領域的「大馬女神」林明禎（右3）擔任花蓮市觀光大使，花蓮市長魏嘉彥（左3）頒發聘書及觀光大使背帶。（花蓮市公所提供）中央社記者張祈傳真 113年3月22日
花蓮市公所邀請橫跨戲劇、歌唱及電影領域的「大馬女神」林明禎（右3）擔任花蓮市觀光大使，花蓮市長魏嘉彥（左3）頒發聘書及觀光大使背帶。（花蓮市公所提供）中央社記者張祈傳真 113年3月22日
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（中央社記者張祈花蓮縣22日電）花蓮市公所邀請橫跨戲劇、歌唱及電影領域的藝人林明禎擔任觀光大使， 林明禎說，是全新的工作體驗，會努力宣傳美食及景點，透露未來會在花蓮市有更多曝光機會。

花蓮市長魏嘉彥說，林明禎來自馬來西亞，精通中文、英文、廣東話及馬來西亞語，在社群平台擁有150萬粉絲，有著「大馬女神」稱號，希望借助她的高人氣，將花蓮觀光旅遊行銷到全世界。

魏嘉彥說，疫情解封後，國旅跟外國遊客增加，希望在夏天旺季配合林明禎的宣傳，吸引能多國外遊客來到花蓮，品嚐道地小吃美食、參加原住民族豐年祭典，感受花蓮的魅力。

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林明禎說，第一次在台灣擔任觀光大使就獻給觀光大縣花蓮，對花蓮人的熱情好客印象深刻，會盡力把花蓮的美食跟景點介紹給全世界。她也透露擔任花蓮市觀光大使，未來會在花蓮市有很多曝光機會。

花蓮市公所指出，花蓮市以年輕活力的形象宣傳運動觀光旅遊，感謝市政顧問委員陳延宏牽線及建議，邀全方位藝人擔任觀光大使，強化花蓮市活力形象。（編輯：孫承武）1130322

#花蓮市公所
#花蓮縣
#魏嘉彥
#林明禎
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