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台灣燈會主燈「龍來台灣」 將移往南科迎曦湖

2024/3/19 16:54（3/19 17:21 更新）
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2024台灣燈會10日閉幕，燈會主燈「龍來台灣」將移往南科迎曦湖南側草坪區，後續由南科管理局典藏續展及維護管理。（南科管理局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 113年3月19日
2024台灣燈會10日閉幕，燈會主燈「龍來台灣」將移往南科迎曦湖南側草坪區，後續由南科管理局典藏續展及維護管理。（南科管理局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 113年3月19日
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（中央社記者張榮祥台南19日電）2024台灣燈會3月10日閉幕，台南市政府今天表示，燈會主燈「龍來台灣」將移往南科迎曦湖南側草坪區，由南科管理局典藏續展及維護管理。

台灣燈會「高鐵燈區」主燈「龍來台灣」2月24日元宵夜點燈，燈會3月10日閉幕，現場陸續撤展。市府統計，燈會累計逾1520萬人次參觀，觀光產值超過新台幣247億元。

市府今天發布新聞稿指出，主燈「龍來台灣」撤場時間，將待市府和交通部觀光署完成點交後，再移往南科迎曦湖南側草坪區，由南科管理局典藏續展及維護管理。

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市府表示，「龍來台灣」創作靈感來自於台南大天后宮殿前石柱飛龍神韻及型態，由藝術家彭力真設計製作，結合台南光電產業前瞻永續綠能元素碳60（Carbon Sixty）及太陽能封裝循環材料EVA，並運用太陽能儲能系統加入主燈光源控制，成為節能主燈。

「龍來台灣」由觀光署設計製作，並依慣例贈予台南市政府。市府也參與主燈保存議題，主張應符合永續環保，且結合「台南400」與「台灣400」主軸，考量移展重置成本、以便於維護保存。（編輯：謝雅竹）1130319

#台南市政府
#台灣
#台灣燈會
#南科管理局
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