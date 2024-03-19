機車闖入影響老樹生機 台南公園將加強取締開罰

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（中央社記者張榮祥台南19日電）台南公園走過百年，是台南最古老及最大的公園，近年來卻因人為踐踏及機車闖入，影響老樹生機，市府將加強取締，一旦查獲機車闖入或停車，將開罰新台幣1200元。

台南市政府工務局今天發布新聞稿指出，台南公園晨昏運動、休憩人潮多，土壤因人為踐踏而硬化，加上常有人騎機車闖入，影響老樹生機；市府已派員加強老樹維護修剪及改善棲地，擴大保護範圍。

工務局表示，市府以土壤改良、騰空採高架木平台方式等工法，降低民眾直接踩踏壓實樹木根系，並強化公園鋪面活動宣導，確保老樹根系生機。

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至於違規入園機車，駐衛警和保全將加強巡邏，增設告示牌及禁止標誌提醒。工務局人員說，台南公園車阻雖拆除，以營造友善行人及無障礙通行環境，但公園園區及周邊人行道屬於公園範圍，一旦違規闖入或停車，將開罰1200元。

位於台南市北區的台南公園，建於1917年（日治大正6年），占地4萬餘坪，當時身兼熱帶實驗林，第2次世界大戰後改名為中山公園，2001年恢復舊名為台南公園，2018年登錄為文化景觀。（編輯：黃世雅）1130319