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日本京都高台寺植台灣櫻 象徵台日友誼盛開

2024/3/22 15:03（3/22 15:43 更新）
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日本京都高台寺和台南市22日舉辦寧寧夫人400週年忌典暨台灣櫻植樹暨揭幕儀式，駐日代表謝長廷（右7）、高台寺委員長後藤典生（右1）等人共同植櫻。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 113年3月22日
日本京都高台寺和台南市22日舉辦寧寧夫人400週年忌典暨台灣櫻植樹暨揭幕儀式，駐日代表謝長廷（右7）、高台寺委員長後藤典生（右1）等人共同植櫻。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 113年3月22日
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（中央社記者張榮祥台南22日電）日本京都高台寺和台南市今天舉辦寧寧夫人400週年忌典暨台灣櫻植樹暨揭幕儀式，將昭和天皇親手在台灣種植櫻花分枝送回日本，象徵日本和台灣、京都和台南的友誼如同盛開花朵。

台南市政府發布新聞稿指出，日本京都高台寺和台南市今天舉辦寧寧夫人400週年忌典暨台灣櫻植樹暨揭幕儀式，由駐日代表謝長廷、台南市副市長趙卿惠、高台寺委員長後藤典生、執事長奧村紹仲、京都市政府觀光政策監土橋聡憲等人共同植櫻。

謝長廷表示，這場紀念植樹活動將昭和天皇親手在台灣種植櫻花，茁壯後分枝送回日本故鄉，象徵日本和台灣、京都和台南的友誼，如同櫻花般盛開出友好芬芳花朵。

趙卿惠則期待未來有機會開啟台南和高台寺在觀光、宗教、夜間光環境方面的交流。

台南市長黃偉哲表示，他因公無法參與京都高台寺植櫻，但台南和京都有極深淵源，兩市是「世界歷史都市聯盟」成員，雙方2021年簽訂交流協定後，保持頻繁友好互動，期許兩市交流互助共同發展。（編輯：黃世雅）1130322

#日本
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