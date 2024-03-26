台南聯合徵才3/30南大登場 逾1380個工作機會

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南26日電）國立台南大學今天宣布「#Future～2024台南地區聯合徵才活動」3月30日在南大中山體育館登場，將有28家廠商提供逾1380個工作機會。

南大今天發布新聞稿指出，因應新鮮人求職旺季，南大攜手勞動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心舉辦徵才活動。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

南大表示，職缺包含文教服務、百貨、餐旅、電子、製造、銷售等領域，釋出營運服務專員、硬體工程師、儲備幹部、教材編輯、企劃行銷專員、產品設計工程師、資訊工程師、英文業務專員、財務專員、專案管理師、平面設計專員、人資專員、休閒部活動指導員、導覽銷售員、機械工程師、社群編輯、研發專員、彩妝師、網頁開發工程師等。

徵才除正職及兼職工作外，還有廠商提供實習職缺及工讀機會，現場另有職訓課程及生涯牌卡諮詢、南方創客基地等青年就業服務，協助應屆畢業生順利銜接就業市場。（編輯：郭諭儒）1130326