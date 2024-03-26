透地雷達車揪出道路潛在坑洞 高市2年修復321處

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（中央社記者蔡孟妤高雄26日電）高市利用透地雷達車檢測道路坑洞，2年來共改善321處潛在性坑洞；水利局表示，今年仍將持續編列預算施作，並建立道路潛在孔洞資料庫，掌握易發生孔洞路段情資，加強巡查及修復。

高雄市政府水利局今天發布新聞稿表示，高雄市利用透地雷達車檢測道路坑洞，在修復道路坑洞時也會針對水利設施損壞進行修補。

水利局表示，道路下方存在雨水及污水下水道等管線，部分下水道結構老舊或鬆脫，每當颱風豪雨過後，時常會引起土壤流失造成道路坑洞；市府利用透地雷達檢測技術，找出因下水道管線脫落或損壞造成坑洞的情形。

水利局民國111年起與工務局合作，針對107條有潛在性孔洞路段優先檢測，總長度約114公里，共計修復284處道路坑洞。

此外，112年針對下水道較為老舊處檢測100條路段，總長度約118公里，修復與排水設施有關而形成的道路坑洞37處；2年執行總經費約新台幣1076萬元，共改善321處潛在性坑洞。

水利局表示，今年仍將持續編列經費預算進行透地雷達探測及分析，針對下水道管線破損、接縫處有隙縫引起的坑洞進行檢測並回填修復，並規劃市區道路易下陷或破損路段一併納入計畫案執行。

此外，水利局也將建立道路潛在孔洞資料庫，掌握容易發生孔洞路段相關情資，提供水利局人員加強巡查及提早修復。（編輯：陳仁華）1130326