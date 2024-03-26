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中市平地原住民議員補選 參選人號次抽籤出爐

2024/3/26 17:51
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（中央社記者郝雪卿台中26日電）台中市第15選區（平地原住民）議員缺額補選將於4月13日舉行，共有5人登記參選，台中市選委會今天辦理參選人號次抽籤，依序為余俊宏、曾健基、吳軍、林清發、吳建德。

台中市第15選區（平地原住民）議員原本是黃仁，在黃仁選上立委後，台中市選舉委員會將於4月13日辦理補選，並於今天進行參選人號次抽籤。

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這次共有5人登記參選，5人抽籤結果，號次依序為1號無黨籍余俊宏、2號無黨籍曾健基、3號國民黨吳軍、4號無黨籍林清發、5號國民黨吳建德，抽籤結果已於台中市選委會官網公告。

中市選委會監察小組委員李印欽說明，台中市議會第4屆議員第15選舉區缺額補選競選活動期間為4月3日起至12日止，計10天，每天競選活動時間為上午7時至晚上10時；補選投票時間為4月13日上午8時至下午4時止，請選民踴躍前往投票所，行使民主權利，投下神聖一票。（編輯：謝雅竹）1130326

#台中市選委會
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