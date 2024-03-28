雲林褒忠1土雞場染H5N1禽流感 撲殺7824隻

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（中央社記者姜宜菁雲林縣28日電）雲林縣褒忠鄉1土雞場日前出現異常死亡，經通報後確診H5N1禽流感，雲林縣動植物防疫所今天撲殺銷毀7824隻47日齡的黑羽土雞，同時針對半徑1公里內10場禽場進行採樣監控。

雲林縣動植物防疫所統計，從113年迄今雲林縣已確診及撲殺禽流感禽場案例計16例，分別為陸禽11場、鴨3場、鵝2場。

雲林縣動植物防疫所表示，褒忠鄉1土雞場日前出現異常死亡，禽農主動通報，經檢驗確診H5N1（亞型高病原性禽流感），雲林縣動植物防疫所今天撲殺銷毀7824隻47日齡的黑羽土雞，並督導業者完成場區清潔及消毒作業，同時也針對半徑1公里內10場禽場進行採樣監控。

雲林縣動植物防疫所表示，目前禽流感案例持續零星發生，又正處過境鳥或冬候鳥北返季節，透過候野鳥遷徙傳入病原風險仍高，請養禽業者應加強防範。

疫情調查結果研判，主因為土雞場業者未落實禽場生物安全所致，呼籲請養禽業者務必遵守「H5、H7亞型家禽流行性感冒防治措施」與落實生物安全防疫。

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雲林縣動植物防疫所長廖培志指出，已持續派員進行高風險區域與公共環境消毒作業，減少環境中禽流感病毒量，降低疫情發生風險。

近日彰化縣發生廢棄死禽丟置海堤及排水溝一事，防疫所呼籲養禽業者應每天自主觀察，倘發現禽隻異常，需立即主動通報，以利防疫機關及時處置，未依規定通報者，依「動物傳染病防治條例」規定撲殺動物不予補償且最高可處新台幣100萬元罰鍰。（編輯：李亨山）1130328