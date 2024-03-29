演唱會留人術 高雄「夜間進修部」活動衝人氣

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（中央社記者林巧璉高雄29日電）高雄從上週起有多場演唱會，除天團五月天在世運主場館開唱5場，本週末「大港開唱」將於駁二登場。市府「夜間進修部」活動，串聯在地餐酒館，要讓逾30萬歌迷客留高雄。

五月天今天晚間將在世運主場歡度成軍25週年，南台灣最大音樂節「大港開唱」也將於30日、31日在駁二藝術特區登場。4月更有Golden Wave in Taiwan拼盤演唱會，齊聚多組當紅韓星。

高雄市經發局今天發布新聞稿表示，為歡迎逾30萬歌迷到訪高雄，市府發起「夜間進修部」活動，串聯30家在地精選餐酒館，推出26款專屬聯名飲品，以音樂為靈感融入酸甜苦辣鹹，即日起加入高雄市政府經發局LINE@官方帳號即刻體驗。

經發局長廖泰翔表示，為擴大並將演唱會經濟落地，本次「夜間進修部」活動結合高雄在地產業及文化，同時運用經發局LINE@官方帳號提供即時資訊，合作店家在演唱會期間都達到6成以上滿桌率，部分店家甚至預約全滿。

經發局指出，活動期間每消費2家即能抽千項好禮。店家也自主響應舉辦4場「夜間進修部」實體快閃活動，包括高雄指標性餐酒館「Cocco & Co./Kaohsiung」由知名DJ賴皮MR.SKIN主持，舉辦K歌大賽「國語作業簿－五月天一小時專場」，今晚要讓聽完演唱會的歌迷繼續嗨唱。

另外，30日還有日式和洋風格「萬.吧ONE.Bar」，以五月天25週年演唱會舉辦的「五人能比，五月天狂粉猜歌大賽」。「紅瀰咖啡餐酒館」將於4月6日舉行由變裝皇后與樂迷一起暖身的「韓樂X Drag Queen大舞廳」，4月13日晚間由「JarBar」接力推出「韓流來襲!身體不要停!」會後派對。

高雄人吳先生表示，自己是資深聽團仔，「夜間進修部」活動很有創意，上週聽完五月天演唱會後，玩了「夜間進修科系鑑定」測驗，依據測驗結果來到「化學實驗系」双黃hhbar&cuisine，享用道地南洋美食，非常開心高雄夜生活越來越精彩。（編輯：郭諭儒）1130329

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