高雄創業投資大賽 10家最優團隊爭取百萬獎金

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（中央社記者林巧璉高雄15日電）高市府經發局「高雄創業投資DEMO DAY」大賽，有56組報名，競賽選出10組最優團隊，獲13家創投青睞。經發局表示，獲選團隊技術可服務市場涵蓋智慧製造、金融科技、智慧農業、軟體科技等領域。

入選最優團隊名單，包括雙肩智慧、雅匠科技、銳宇能源、格雷迪奧、金佶科技、愛吠的狗娛樂、瑞星財經科技、配客嘉、伊斯酷軟體科技、興友科技等。

經發局今天在高雄KO-IN智高點舉辦「高雄創業投資DEMO DAY」活動，安排最優團隊對接第一線投資人，現場氣氛熱絡。

經發局長廖泰翔表示，為協助創業公司對接資本市場，獲得資金與市場人脈來加速成長，KO-IN基地這次整合資源及創業投資生態，辦理以爭取股權投資為主的DEMO DAY活動，讓真正想要募資且已經準備好的團隊有機會一次面對眾多投資人進而達成目標。

此次活動邀請ITIC創新公司、嘉惠集團、達盈管顧、永豐創投、500 Global、成大創投、華淵鑑價、邁特電子、台灣醫療生技創業投資（台灣醫生基金）等具備豐富投資經驗與投後輔導上市實績的創投參與。

ITIC創新公司副總經理韓宗憲勉勵現場新創從客戶找痛點，從痛點裡找經濟價值，釐清邏輯並清楚表達讓投資人明白並投入資源，而KO-IN智高點是最好的平台，期待這樣的活動可以持續辦理並且一年比一年更好。

高雄新創銳宇能源在場多名創投指名深入洽談，銳宇能源執行長林德韋表示，隨著電動車與微電網的市場興起，充電樁從設備製造到能源管理都有潛在的巨大商機，銳宇即是看到這個市場並以自有技術研發搭配商模創新來獲取市場客戶的合作。

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林德韋說，自去年商業化以來已經與知名停車場業者與住商大樓締結商業合作關係，預期訂單超過3000萬以上，期待透過這次高雄創業投資DEMO DAY來爭取投資人認同來協助公司規模化擴張。

經發局表示，這次獲選團隊將有機會獲得總額新台幣100萬的商業驗證（POB）獎金、進駐新創場域一年免租金優惠、申請1000萬額度的優惠貸款，期待透過這次競賽，讓資本市場看見更多優秀新創團隊，也讓高雄新創環境更加完善。（編輯：黃世雅）1130315