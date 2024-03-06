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高雄迎接30萬歌迷 續推商圈夜市優惠券

2024/3/6 10:37（3/6 11:16 更新）
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高雄3月有多場大型演唱會陸續登場，包括高雄櫻花季、樂團五月天及大港開唱等，預計吸引逾30萬人。高雄市政府經發局將於22日持續發放「2024商圈夜市優惠券」，持演唱會門票可兌換，歡迎歌迷朋友來高雄聽演唱會、享受優惠與美食。（高雄市經發局提供）中央社記者林巧璉傳真 113年3月6日
高雄3月有多場大型演唱會陸續登場，包括高雄櫻花季、樂團五月天及大港開唱等，預計吸引逾30萬人。高雄市政府經發局將於22日持續發放「2024商圈夜市優惠券」，持演唱會門票可兌換，歡迎歌迷朋友來高雄聽演唱會、享受優惠與美食。（高雄市經發局提供）中央社記者林巧璉傳真 113年3月6日
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（中央社記者林巧璉高雄6日電）高雄3月有多場大型演唱會陸續登場，包括高雄櫻花季、五月天及大港開唱等，預計吸引逾30萬人。經發局今天宣布，將於22日持續發放「2024商圈夜市優惠券」持演唱會門票可兌換。

經發局今天表示，歌迷憑演唱會票到指定高捷車站即可兌換優惠券；另外，4月即將登場的Golden Wave in Taiwan演唱會，也加碼納入兌換檔期，歡迎歌迷朋友來高雄聽演唱會、享受優惠與美食。

高市經發局長廖泰翔表示，從去年推出對接大型演唱會的「加食延暢」專案，演唱會期間各大商圈夜市來客數與營業額持續提升；活動串連各大商圈、夜市及特色店家，提供憑門票換優惠的促銷活動，延長歌迷停留高雄時間，其中也包含許多外籍歌迷。

廖泰翔說，各大商圈夜市生意興隆，居酒屋、餐酒館、酒吧、宵夜等夜經濟店家來客量也明顯增加。這次使用範圍除高雄44處商圈、夜市外，還有超過百家居酒屋、餐酒館、小吃、火鍋的特色店家。

鄰近左營高鐵站的「芫源火鍋」李老闆表示，許多歌迷在左營站拿到商圈夜市優惠券就直接到店內消費，可以明顯感受優惠券的威力。

「王宮鍋物」鄭老闆表示，店裡提供憑優惠券消費，就送100克嚴選梅花豬或上選五花牛優惠，有客人一次拿了11張，一人狂吃超過1公斤肉品，大讚真是太划算。

經發局說明，兌換優惠券的高捷車站包含，左營、巨蛋、高雄火車站、美麗島、三多及鹽埕埔等，服務時間從早上10時至晚上10時（部分站點服務至凌晨0時）。為讓歌迷有更完整旅遊體驗，也推出優惠攻略地圖以及推薦行程。

經發局提醒，因洛史都華演唱會取消，原定於3月8日至10日的捷運站發券服務跟著調整，請歌迷注意不要白跑。（編輯：郭諭儒）1130306

#高市府經發局
#高雄市
#廖泰翔
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