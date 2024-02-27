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星際大戰瑕疵小隊奪土星獎 高雄「西基動畫」秀台灣製作實力

2024/2/27 14:54（2/27 16:16 更新）
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位於高雄「亞灣5G AIoT創新園區」中的「西基電腦動畫股份有限公司」，參與盧卡斯影業公司的科幻動畫影集製作，近期勇奪美國第51屆土星獎最佳動畫獎。（高雄市經發局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 113年2月27日
位於高雄「亞灣5G AIoT創新園區」中的「西基電腦動畫股份有限公司」，參與盧卡斯影業公司的科幻動畫影集製作，近期勇奪美國第51屆土星獎最佳動畫獎。（高雄市經發局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 113年2月27日
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（中央社記者蔡孟妤高雄27日電）位於高雄「亞灣5G AIoT創新園區」中的「西基電腦動畫股份有限公司」，參與盧卡斯影業公司的科幻動畫影集製作，近期勇奪美國第51屆土星獎最佳動畫獎，成為台灣之光。

座落於高雄亞灣5G AIoT創新園區中的西基動畫，參與盧卡斯影業公司的「Star Wars: The Bad Batch星際大戰：瑕疵小隊」科幻動畫影集製作，勇奪第51屆土星獎（Saturn Awards）的「電視影集類最佳動畫獎」。

高雄市經發局今天新聞稿表示，該劇於串流平台Disney+上架播映，使全球專業工作者及觀眾再次見證台灣的堅強實力。

西基動畫董事長施文祥表示，此次獲獎再次肯定西基動畫的實力，隨著國際製作案源數量增多，高品質的人才培訓是協助提高產能的重要一環。

經發局指出，高市府與中央政府合作，挹注資源打造高雄亞灣5G AIoT創新園區，吸引西基動畫進駐，並與「CG ARK夢想方舟」人培基地合作，將國際級製作專案導入動畫人才培育課程規劃中。

夢想方舟依照產業各環節需求打造培育空間與一條龍服務，並持續與企業合作將國際級師資及專案導入培訓課程以銜接就業媒合。透過以戰代訓的培訓方式，至今共培育了838人次，單一班級最高就業率逼近8成。

經發局長廖泰翔說，高雄積極培育數位內容人才，期待與「CG ARK夢想方舟」推動更多合作與國際接軌。

經發局指出，夢想方舟CG ARK今年擴大投入資源，鎖定動畫、影視、遊戲、主題樂園、互動科技等主題，串聯西基動畫、智崴資訊、夢想動畫、泥巴娛樂等近百家企業及知名國際動畫工作室Pixar動畫師，共同培育數位關鍵人才。（編輯：黃世雅）1130227

#高雄市經發局
#廖泰翔
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