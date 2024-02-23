一卡通慶10週年綠點服務上線 可折抵大眾運輸交易

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（中央社記者林巧璉高雄23日電）iPASS一卡通今年滿10週年，高雄市長陳其邁、一卡通公司董事長廖泰翔今天出席10週年特展記者會，廖泰翔宣布，「一卡通綠點」正式上線，未來使用一卡通搭乘交通運具可累點，折抵大眾運輸交易。

陳其邁今天會前聯訪時表示，一卡通是最受歡迎的電子支付平台之一，營收狀況漸佳且獲國家永續獎，也善盡社會企業責任，像數位餐券服務讓經濟較困難學生在寒暑假時使用。

廖泰翔致詞時表示，iPASS一卡通儲值卡累積發卡數超過4470萬張、iPASS MONEY用戶逾610萬，一卡通邁向第10年將持續強化競爭力、吸引更多使用者、照顧更多需要被照顧的民眾，加速支付生態圈的整合。

一卡通對齊政府2050淨零減碳目標，新服務「一卡通綠點」今天上線，廖泰翔說，一卡通啟動交通運具累點機制，鼓勵民眾多多搭乘綠色運具響應減碳生活。特展期間也規劃趣味互動遊戲，讓民眾體驗搶先賺綠點10倍回饋。

一卡通慶祝10週年，即日起至3月3日在駁二藝術特區P3-1倉庫舉辦「智慧跨域．共創永續」特展活動，展場內可體驗互動遊戲、拿好禮等活動，明天起也限量發行10週年紀念卡、黑色款「SNOOPY珍貴3D造型一卡通」。

另外，3月12日至3月24日特展將移展至台北華山1914文化創意園區中7A館維修工廠，為回饋卡迷，一卡通也推出「十週年紀念卡」，每款售價新台幣150元，高雄及台北展區各限量100張，共200張。展場現場同步推出熱門新款票卡展場限定最低72折優惠，還有超值499元福袋大禮包，內含票卡市值破千元。（編輯：謝雅竹）1130223