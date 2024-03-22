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搶攻演唱會經濟 高雄推「夜間進修部」活動促消費

2024/3/22 12:53
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（中央社記者蔡孟妤高雄22日電）高雄今年春季有多場演唱會，市府預估將吸引逾30萬人到訪。搶攻演唱會經濟，市府串聯30家高雄精選餐酒館推夜晚專屬「高雄夜間進修部」活動，每消費2間合作店家可參加1次抽獎。

高雄今年春季有包括7-ELEVEN高雄櫻花季、五月天、大港開唱，及多組韓團拼盤的演唱會Golden Wave in Taiwan，市府預計將吸引逾30萬人到訪。

搶攻演唱會經濟，市府除推出憑票兌換面額新台幣50元的「商圈夜市優惠券」，今天發布新聞稿宣布，再推出夜晚專屬「高雄夜間進修部」活動，串聯30家高雄精選餐酒館推出26款以「港都x音樂」為主題的特調飲品。

此外，還有5款「高雄夜間科系指南」，媒合最適合的續攤好去處，還可獲得限量的LINE GO車優惠券50元。而每消費2間合作店家即可參加1次抽獎，獎品包括萬元飯店住宿券、大港開唱官方毛巾、KTV歡唱抵用券等。

經發局表示，「高雄夜間進修部」集結Bar GAZ、Bar Dip、紅瀰、一點酒意、灣兜等30家在地知名餐酒館，民眾只要在3月22日至4月28日期間，加入經發局LINE@官方帳號即可參加。

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經發局長廖泰翔說，高雄演唱會經濟持續發威，去年高雄舉辦逾117場演唱會，吸引約139萬人次，觀光效益逾 新台幣45億元。經發局舉辦「高雄夜間進修部」，就是要帶領歌迷「從早玩到晚」，讓海內外歌迷留下最好玩的高雄演唱會回憶。

另外，「大港開唱」音樂節也以即時互動、虛實整合技術結合海港夜生活文化，推出沈浸式體驗空間「大港杯MEGA BAR」；透過5G技術，並搭載5D全息投影門，讓民眾可同時體驗即時全息投影、沉浸式互動、精彩表演等多重娛樂。（編輯：郭諭儒）1130322

#經發局長
#高雄市
#廖泰翔
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