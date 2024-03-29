彰化員林4月開辦市民意外險 最高保額40萬元

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（中央社記者鄭維真彰化29日電）彰化縣員林市4月起首次辦理市民意外保險，因意外身故或失能最高保額新台幣40萬元，約12萬2000餘名市民受惠。

員林市公所今天舉行簽約記者會，由員林市長游振雄與新光人壽保險股份有限公司處長徐智強共同簽訂員林市民意外保險契約書。

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游振雄表示，公所從2024年4月1日起到2025年3月31日止，為12萬2000多名員林市民投保意外險，提供全民意外身故或失能保險最高額度40萬元基本保障，只要意外事故發生當下為設籍員林市民，可在期間內向公所申請，由保險公司受理理賠相關事宜。

游振雄說，他就任市長之後，將中低收入戶和低收入戶意外險理賠金額從20萬元提高到40萬元；公所自行編列預算2000萬元，決標金額1574萬4000元，辦理全民意外保險，讓市民多個保障，不因意外死亡或失能等事故，導致家庭陷入困境。（編輯：李明宗）1130329