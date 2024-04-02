來去桃源住一晚 中山大學首創低碳輕旅行

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（中央社記者林巧璉高雄2日電）國立中山大學首創結合地方公車式小黃與有機觀光理念，規劃「來去桃源住一晚」輕旅行。中山大學表示，輕旅行為2天1夜，至5月底共有5梯次。

中山大學發布新聞稿表示，校內高屏澎區域運輸中心、公共事務管理研究所與交通部運輸研究所推行「偏鄉運輸跨部會資源整合示範計畫」，透過文化深耕、低碳漫遊的沉浸式體驗振興原鄉觀光，實現交通與醫療平權。

中山大學公事所助理教授、示範計畫主持人游尚儒表示，高雄市桃源區雖蘊藏豐富而獨特的自然人文資源，但人煙稀少、交通不便，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後觀光產業至今尚未復甦。

游尚儒說，桃源唯一聯外道路「明霸克露橋」在2021年、2023年受風災強降雨重創，復興里、拉芙蘭里及梅山里成為孤島，嚴重影響居民生計和醫療。期望公私部門協力支撐地方產業、活絡在地經濟，以達到公平正義、區域平衡目標。

中山公事所攜手桃源區社區民宿、地方業者，推動遠離喧囂的「體驗式旅遊」，該路線小眾而精緻，由4人座公車式小黃甫以司機導覽員，提供「藤枝森林遊樂區」、「寶山台灣原生山茶茶席體驗」、「復興手作愛玉」、「原民竹編技藝體驗」、「夜間生態導覽」等深度體驗行程。

中山大學表示，行程可漫步於藤枝森林遊樂區，探索六龜警備線的足跡，感受布農族的傳承和日治時期的歷史痕跡；在茶席上品嘗茶師現泡的台灣原生山茶，搭配手作愛玉產品，藉由珍貴獨特的體驗感受桃源之美。

「觀光不應是一次性消費，而是深入體驗當地生活，深化與地方的連結，吸引旅客重複造訪」。游尚儒指出，旅遊路線融合有機觀光精神，也就是必須植根在地文化，強調旅遊活動對社區和環境的友善尊重。

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游尚儒說，此示範計畫融入「以人為本」與「交通平權」理念，除疫後觀光振興外，也希望促進地方創生，支持當地農業、手工藝和小型企業，並加值交通運輸服務，建立新型的原鄉觀光與經濟模式，促進當地發展與就業，如司機及觀光導覽員等工作機會。

此外，該行程兼顧低碳永續轉型、強化運輸服務，藉由推廣觀光運輸，藉由收集與分析在地居民與旅客的反饋，提升偏鄉生活品質與運輸服務的機動性，進一步滿足年長者就醫需求，增加平日運輸功能，讓居民能更加穩定、便捷地接受健康檢查及醫療服務。（編輯：黃世雅）1130402