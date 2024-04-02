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訪南方四島國家公園 水域遊憩與島嶼探索開放申請

2024/4/2 10:52（4/2 12:11 更新）
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澎湖南方四島國家公園園區水域遊憩與島嶼探索活動，即日起至9月30日開放申請，遊客可深入探索南方四島國家公園島嶼與海洋的人文、歷史以及豐富生態之美。（海洋國家公園管理處提供）中央社 113年4月2日
澎湖南方四島國家公園園區水域遊憩與島嶼探索活動，即日起至9月30日開放申請，遊客可深入探索南方四島國家公園島嶼與海洋的人文、歷史以及豐富生態之美。（海洋國家公園管理處提供）中央社 113年4月2日
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（中央社澎湖縣2日電）澎湖南方四島國家公園園區水域遊憩與島嶼探索活動，自4月1日起至9月30日開放申請，遊客可深入探索南方四島國家公園島嶼與海洋的人文、歷史以及豐富生態之美。

內政部國家公園署海洋國家公園管理處表示，澎湖觀光旅遊4月登場，澎湖南方四島國家公園同步開放水域遊憩與島嶼探索等活動，有需求的民眾，可在9月底前向海管處官網或線上申辦。

為迎接遊客的到來，海管處已在園區內設置完成「繫纜浮球」與「標示浮球」，除能避免船艇下錨造成珊瑚礁破壞，也能讓旅客在安全的水域裡欣賞美麗的海底景觀。

除了水上遊憩活動設施以外，島嶼參訪也是遊客熱門的選項之一，提醒遊客南方四島國家公園東吉嶼為「澎湖南海玄武岩自然保留區」，民眾在島嶼參訪時，僅能在水泥道路及國家公園步道等動線上行走，禁止使用機動車行駛，其餘區域未經許可禁止進入。

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南方四島國家公園為提供並推廣友善、安全且環保的水域遊憩方式與態度，輔導在地業者取得救生員、浮潛指導員、解說人員培訓等技能，除傳授專業技能以外，亦培養保育素養及知識；海管處並積極優化遊憩服務等公共設施，包括中英文雙語解說摺頁、解說牌誌、指示設施，水域安全救生設備、繫纜浮球等各項服務設施。

在地業者更結合在地知識與專業技能，於今年辦理「2024東嶼坪～山海萬物聲Open Cruise－進山海、淨山海」活動，帶領旅客共同加入生態環境保育行列，並深入了解南方四島國家公園的人文、歷史以及豐富生態。（編輯：黃世雅）1130402

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