竹市都發處長涉駕公務車肇逃 警開罰扣駕照1月

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（中央社記者魯鋼駿新竹市2日電）新竹市府都市發展處長翁義芳遭指涉嫌駕公務車碰撞路邊車輛後肇逃，也被質疑多次收受禮品餽贈。竹市府表示，警方已依法開罰並吊扣駕照1個月，收受禮品一事則查無事證。

自由時報報導，有民眾投訴指出，翁義芳日前駕駛公務車擦撞路邊車輛後肇事逃逸，經車主報案調閱監視器畫面後通報市府。

報導指出，投訴者說翁義芳去年也曾駕車發生事故造成他人受傷，當時還由建築規劃公司負責人出面理賠慰問金。另疑多次收受建商人士餽贈禮品，市府內部已向政風單位檢舉，但都未有相關懲處。

翁義芳提供新聞稿說明，駕駛公務車不慎擦撞路邊停放車輛，對當事人造成影響，深感愧疚，會負起相關責任；有關去年車禍是發生在高雄，駕駛車輛為私家車，且事故由保險理賠，駁斥不實指控。

新竹市警察局說明，3月28日上午8時許，翁義芳駕駛市府公務車碰撞停放街邊自用小客車後離去，事後車主發現愛車損壞向警方報案，已依法處新台幣3000元罰鍰、吊扣駕照1個月。

新竹市政府發布新聞稿表示，已敦促翁義芳儘速處理民事賠償相關事宜，以回復當事人損害。

市府表示，政風處去年有受理匿名檢舉，翁義芳在接受約談時稱，有建設公司表示要送禮，他都婉拒未接受；今年2月政風處又接獲匿名檢舉翁義芳收受年節禮盒，但查無具體事證，函覆檢舉人提供具體事證，但至今未獲回覆。（編輯：方沛清）1130402