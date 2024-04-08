長者第2劑XBB疫苗將開打 北市聯醫接種送禮券

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（中央社記者陳昱婷台北8日電）疾管署宣布，為提升高風險族群免疫保護力，65歲以上長者9日起可打第2劑XBB疫苗。台北市衛生局表示，市立聯醫不僅提供免收掛號費服務，市民接種還送100元商品禮券。

衛生福利部疾病管制署日前表示，國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情下降且已脫離流行期，但通報病例中逾半數為65歲以上長者，而確診併發症及死亡病例中有96%以上為未曾接種XBB疫苗者，顯示疾病威脅仍不可輕忽。

疾管署為提升高風險族群免疫保護力，自明天起開放65歲以上民眾、55到64歲原住民、滿6個月以上有免疫不全以及免疫低下患者，接種第2劑XBB疫苗，廠牌可選擇莫德納或Novavax。

台北市衛生局今天發布新聞稿表示，為鼓勵民眾接種，市立聯合醫院各院區及12區院外門診部，在5月31日前提供接種COVID-19疫苗免收掛號費服務，且設籍北市的65歲以上長者接種XBB疫苗，無論第1劑或第2劑，均可領取價值新台幣100元的商品禮券。

衛生局統計至2日止，台北市已施打約22萬劑XBB疫苗，包含18.3萬劑莫德納及3.8萬劑Novavax。目前莫德納疫苗庫存充足，Novavax則少於1萬劑。

衛生局提醒，疫苗接種後約2週才產生保護力，除高風險族群應及早施打第2劑外，出生滿6個月者也應儘速洽醫療院所施打疫苗。（編輯：張銘坤）1130408