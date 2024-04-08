高市慈仁五村宿舍耐震補強整修 第1階段將完工

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（中央社記者蔡孟妤高雄8日電）前鎮區的軍備局205廠將遷至大樹區，許多國軍、員工及眷屬因搬遷後增加住宿需求，國防部委託高市將原有的慈仁五村職務宿舍進行耐震補強及裝修作業，目前第1階段工程即將完工。

205廠將於年底搬遷至大樹區，許多國軍、員工及眷屬因搬遷後將增加住宿需求，國防部委託高市府新建205廠搬遷所需廠房外，也一併委託原有的慈仁五村職務宿舍進行耐震補強及裝修作業，以解決205廠搬遷後相關人員的住宿問題。

高雄市工務局新建工程處今天新聞稿表示，慈仁五村宿舍位於大樹區台29線旁，近光復營區及溪埔社區活動中心，屋況較老舊，因此針對社區內既有12棟建物進行耐震補強及裝修作業配合國防部搬遷調度使用需求。

工務局指出，工程分2階段進行，第1階段先行拆除2棟及完成整修補強3棟，以提供正使用中的軍眷搬遷；其餘7棟屬第2階段，待使用中的軍眷搬遷完成清空後再啟動整修補強作業，計畫總經費約新台幣4億9400多萬元。

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新工處表示，此案舊有建物部份結構強度不足，因此針對建物基礎、柱採用擴柱方式補強，並改善室內牆面白華現象，同時將住戶廚具、燈具、門窗全部更新，樓頂重新塗刷防水層及室外牆面重新塗刷油漆以增加美觀性。

另外，對於社區內路面及排水溝破損部分也予以修復或新作。新工處表示，目前第一階段工程已近尾聲，預計近日可交付軍方進行搬遷作業，第2階段則待軍方搬遷完成後即刻啟動並加速完成。（編輯：郭諭儒）1130408