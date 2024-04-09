「台中拍」電影作品徵件開跑 最高獎勵金500萬元

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（中央社記者郝雪卿台中9日電）「台中拍」電影作品徵件開跑，財團法人台中市影視發展基金會今天表示，即日起徵件至6月28日截止，歡迎電影業者踴躍投件，爭取最高獎勵金新台幣500萬元。

台中市影視發展基金會執行長林盈志表示，「台中拍」自107年起公開徵選國內優秀電影製作案，獲選作品屢創佳績得到廣泛關注和迴響，期間計有電影「返校」創下3億元票房。去年10月上映的獲選作品「周處除三害」更在中國開出人民幣6.4億元票房佳績（約新台幣27億元）。

林盈志說，還有動畫電影「廢棄之城」榮獲57屆金馬獎最佳動畫長片、「一家子兒咕咕叫」獲頒第59屆金馬獎最佳劇情片等，顯示「台中拍」無論在票房及口碑上皆有斬獲，也讓「台中製造」的影視作品成功吸引國內外的目光。

林盈志表示，今年持續辦理「台中拍─113年度獎勵電影事業計畫」，並以「劇情長片」及「動畫長片」兩大類製作案作為獎勵投資對象，即日起至6月28日截止，歡迎電影業者踴躍投件，爭取最高獎勵金新台幣500萬元。

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台中市影視發展基金會說明，凡是依中華民國法令設立的電影片製作業，影片長度達75分鐘以上，以35毫米底片或電影規格的數位攝影機拍攝，並有公開映演及發行計畫的劇情片及動畫長片，都能參加甄選。

為兼具推動產業發展及城市行銷，基金會指出，劇情長片的申請條件至少應符合「於台中市拍攝」、「劇情內容與台中市具關連性」或「對行銷台中市具正面助益」其中之一要件；此外，除籌備攝製階段的製作案外，亦接受後製階段的製作案，以期擴大支持及參與國片開發製作。（編輯：謝雅竹）1130409