全國學生音樂比賽新北奪93特優 新莊國中4座最亮眼

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（中央社記者黃旭昇新北11日電）新北教育局今天表示，全國學生音樂比賽日前落幕，新北勇奪93座特優、295座優等。最亮眼的新莊國中獲4座特優、4座優等，莊敬高職獲3座特優，林口國中管樂連續9年獲合奏特優。

新北市教育局今天發布新聞表示，新北各學校共有190個團體組及268個個人組，參加112學年度音樂比賽。新莊國中今年共8個團隊進軍全國，勇奪管樂合奏、管弦樂合奏、鋼琴五重奏及弦樂四重奏4項特優。

莊敬高職副校長賴惠文表示，學校蟬聯3年管樂合奏A組特優、銅管五重奏A組特優，今年打擊樂合奏也拿下特優，成績亮眼。

林口國中校長劉銘恩表示，今年管樂團連續9年獲得全國特優；女聲合唱團首獲特優殊榮，期待團隊持續精進，再創佳績。

集美國小弦樂團創團至今近8年，也獲特優；校長高淑真表示，學校致力多元展能，走過篳路藍縷，弦樂團獲特優令人感動，她以孩子的表現為傲。

碧華國小校長葉誌鑑表示，學校蟬聯2年絲竹室內樂特優，感謝指揮老師林聖哲細心指導，扎根學生個人技術與氣質涵養。（編輯：李錫璋）1130411