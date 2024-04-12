屏東招手優秀儲備教師 國小教甄開缺132名

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（中央社記者黃郁菁屏東縣12日電）屏東縣政府辦理113學年度國民小學暨學前特教教師聯合甄選，釋出132名缺額，盼有效降低代理教師比例、穩定學校師資。

屏東縣政府教育處官員告訴中央社記者，過去5年每年大約釋出7、80名缺額，今年因人員退休、人事異動未補等因素，各校缺額提升至132名。

開缺類科及錄取名額包含國小普通科教師73名、英語專長教師30名、自然專長教師6名、國小身心障礙類特殊教育教師10名、國小專任輔導教師8名與學前特殊教育班教師5名。

教育處今天發布新聞表示，往年屏東普通班正式教師甄選大多分發至偏遠地區學校，為有效降低學校代理教師比例，使各專長師資結構完整，今年首度將一般地區學校納入開缺學校，並招考自然專長教師。

另為因應實驗教育學校課程規劃及教學設計需求，首次納入實驗教育學校組，期待引進認同實驗教育理念老師。

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教育處指出，今年延續代理教師服務年資加分機制，擔任縣內公立國民小學或國小附設幼兒園長期代理教師得採計服務年資積分，以鼓勵代理教師留任，穩定學校師資；另外以多元加分機制鼓勵優秀人才報考，台灣手語認證首納加分。

國民小學暨學前特教教師聯合甄於今年6月2日辦理第1階段初試，相關考試期程、考試科目及錄取資格和聘任規定等事項，以甄選簡章公告內容為主。（編輯：龍柏安）1130412