高市某月子中心外流嬰兒洗澡影片 經查非立案遭罰

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（中央社記者林巧璉高雄13日電）高雄市某月子中心遭爆料有護理人員錄下全裸女嬰洗澡影片傳給男性友人，高雄市衛生局表示，9日已派員查察，該中心非合法產後護理機構，不能提供護理專業照顧服務，將依相關規定裁處。

衛生局8日接獲民眾投訴，高市某月子中心的嬰兒照顧員要求同事協助拍攝女嬰沐浴影片，該照顧員後續將影片傳給自己的男性友人。協助拍攝的照顧員詢問女嬰母親後發現未授權此行為，她越想越不對，進而投訴市府單位與媒體。

衛生局9日派員查察，該公司疑涉違反護理人員法，將依相關規定進行裁處，以維護產婦嬰兒健康及消費安全。衛生局告訴中央社記者，該機構已數次遭罰，此罰則為1萬5000元至15萬元。衛生局持續溝通、協助立案，但目前該機構仍非立案產後護理機構

衛生局表示，經查該月子中心僅有商業登記，營業項目為坐月子服務，但非合法立案產後護理機構，因此僅能提供產婦生活照顧，不能提供護理專業照護服務，包含產後傷口照護、評估產婦、嬰兒健康等護理行為等。

另外，拍攝嬰兒沐浴影片是否涉及兒童及少年福利與權益保障法等規定，將由權管機關高雄市社會局依法處理。（編輯：謝雅竹）1130413