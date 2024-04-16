紐西蘭交流團來訪 台南力推當季鳳梨

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（中央社記者楊思瑞台南16日電）紐西蘭羅托魯瓦市（Rotorua）毛利民族文化藝術表演團與當地高中籃球隊近日造訪台南，除了公開演出與籃球友誼賽，市府特別安排訪問團品嘗當季鳳梨，趁機行銷台南農特產。

台南市政府今天新聞稿指出，紐西蘭羅托魯瓦市訪問團14日抵達台南進行文化與體育交流，當天在台南文化中心戶外廣場演出毛利文化藝術舞蹈，吸引滿場觀眾，15日安排訪問團高中籃球隊與台南市亞洲餐旅學校籃球隊進行友誼賽。

市府指出，行程中特別安排訪問團參訪台南古蹟赤崁樓、品嘗台南特色料理，更藉機行銷台南當季金鑽鳳梨，訪問團成員一致稱讚相當鮮甜好吃。

台南市長黃偉哲透過新聞稿表示，雙方此次交流豐富台南市文化多元性，也有助提升學生球隊運動家精神，希望未來台南與羅托魯瓦市間可有更多文化、體育交流。

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紐西蘭商工辦事處代表馬嘉博（Mark Pearson）表示，台灣與紐西蘭剛完成簽署台紐經濟合作協定（ANZT EC）的台灣蔬果輸紐輸出計畫，台灣鳳梨正式獲准輸往紐西蘭市場，是台灣與紐西蘭貿易合作美好成果，相信未來很快可以在紐西蘭品嘗到鮮甜台南鳳梨。

台南市政府指出，羅托魯瓦市位於紐西蘭北島中部，人口約一半為毛利民族，擁有特色地熱噴泉景觀，以及保存完善毛利文化歌舞表演，每年吸引許多遊客，這次羅托魯瓦市訪問團由市議員麥斯威爾（Trevor Maxw ell）領團來訪，他在去年底到台南拜會黃偉哲時提議促成。（編輯：黃世雅）1130416