琉球籍漁船通報捕獲屏東第1鮪 18日驗明正身

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（中央社記者黃郁菁屏東縣16日電）屏東東港漁業電台今天接獲琉球籍漁船「安穩發8號」漁船通報，捕獲今年屏東第1鮪黑鮪魚，東港區漁會將在18日驗明正身，確認漁貨符合屏東黑鮪魚季「第1鮪」資格。

東港區漁會總幹事鄭鈺宸告訴中央社記者，「第1鮪」條件包含要在捕獲第一時間通報電台、進港，漁會將邀及5名專家鑑識，證明捕獲的黑鮪魚是活魚起勾，並且重量超過180公斤才會通過認證。

鄭鈺宸說，今年屏東「第1鮪」報到時間回復到正常魚汛周期，終於「按牌理出牌了」，大約農曆3月滿月前後。依太平洋黑鮪洄游路線，及歷年屏東「第1鮪」統計，通常在台灣東方或南方海域捕獲，而連續近3年在台灣西南方海域且提早捕獲，是罕見例外情況。

東港漁會今天發布新聞稿指出，東港漁業電台今天下午3時許接到琉球籍漁船「安穩發8號」漁船通報，捕獲今年屏東第一鮪黑鮪並已火速返港，將於17日晚間到東港，漁會排訂18日上午10時驗明正身，確認是否為今年屏東黑鮪魚季的「第1鮪」。

東港漁會表示，「安穩發8號」漁船（CT3-5167）船長莊光陽、船主黃陳靜䓺通報東港漁業電台，在北緯22度26分，東經122度於台灣東南方海域捕獲1尾公黑鮪，目視估計250公斤上下。

東港漁會指出，莊光陽現年53歲，討海約30年，擔任琉球籍「安穩發8號」漁船船長，出海3天就幸運捕到屏東「第1鮪」，是第1次捕獲到，心情緊張又興奮。 （編輯：郭諭儒）1130416